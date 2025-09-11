Продавала туры и исчезала: в Новосибирске задержали турагента-мошенника

Женщина продавала клиентам путешествия, а деньги забирала себе.
Женщина предлагала клиентам организацию путешествий как внутри России, так и за рубежом, при этом указывая существенно заниженные цены по сравнению с официальными тарифами отелей.
Турагент получала от потенциальных туристов предоплату якобы за бронирование мест, хотя не имела реальной возможности обеспечить заявленные услуги.
Жертвами преступной схемы стали 32 человека. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 5 миллионов рублей.
Суд запланирован на 17 сентября.