Похитившие миллионы рублей с мобильных приложений умерших абонентов получили срок

В конце апреля организованная группа похитила более 200 миллионов рублей со счетов умерших россиян. Предполагаемым организатором схемы стал 44-летний житель Саратова. В группу входили восемь его сообщников из различных регионов. Они получали информацию о смерти людей с солидными сбережениями, перевыпускали сим-карты, получали доступ к онлайн-банкам и переводили деньги на свои счета до момента, когда наследники замечали исчезновение средств. В общей сложности были опустошены счета 150 умерших. По данному факту было возбуждено уголовное дело.