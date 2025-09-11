Ричмонд
Похитившие миллионы рублей с мобильных приложений умерших абонентов получили срок

Участники преступного сообщества, похитившие более 50 миллионов рублей с помощью мобильных приложений умерших граждан, получили сроки от 6 до 14 лет. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, отметив, что решение вынес Бутырский суд Москвы. Подсудимые также оштрафованы на суммы от 250 до 400 тысяч рублей.

Мошенники похитили свыше 50 миллионов рублей через мобильные приложения умерших абонентов.

«Такая схема позволила преступникам получить доступ к мобильным приложениям бывших клиентов и вывести на подконтрольные счета более 50 млн рублей», — сообщили ТАСС в ведомстве. В ФСБ рассказали, что в группу входили сотрудники операторов связи и банков. Они получали сведения о смерти абонентов, перевыпускали их SIM-карты и получали доступ к мобильным приложениям, чтобы вывести средства на подконтрольные счета.

Расследование проводило следственное управление УВД по Северо-Восточному округу Москвы. В ФСБ напомнили, что сотрудники правоохранительных органов не связываются с гражданами через WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и Telegram для выяснения личной информации.

В конце апреля организованная группа похитила более 200 миллионов рублей со счетов умерших россиян. Предполагаемым организатором схемы стал 44-летний житель Саратова. В группу входили восемь его сообщников из различных регионов. Они получали информацию о смерти людей с солидными сбережениями, перевыпускали сим-карты, получали доступ к онлайн-банкам и переводили деньги на свои счета до момента, когда наследники замечали исчезновение средств. В общей сложности были опустошены счета 150 умерших. По данному факту было возбуждено уголовное дело.