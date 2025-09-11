Похитившие миллионы рублей с мобильных приложений умерших абонентов получили срок

Мошенники похитили свыше 50 миллионов рублей через мобильные приложения умерших абонентов.
Участники преступного сообщества, похитившие более 50 миллионов рублей с помощью мобильных приложений умерших граждан, получили сроки от 6 до 14 лет. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, отметив, что решение вынес Бутырский суд Москвы. Подсудимые также оштрафованы на суммы от 250 до 400 тысяч рублей.
«Такая схема позволила преступникам получить доступ к мобильным приложениям бывших клиентов и вывести на подконтрольные счета более 50 млн рублей», — сообщили ТАСС в ведомстве. В ФСБ рассказали, что в группу входили сотрудники операторов связи и банков. Они получали сведения о смерти абонентов, перевыпускали их SIM-карты и получали доступ к мобильным приложениям, чтобы вывести средства на подконтрольные счета.
Расследование проводило следственное управление УВД по Северо-Восточному округу Москвы. В ФСБ напомнили, что сотрудники правоохранительных органов не связываются с гражданами через WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и Telegram для выяснения личной информации.
В конце апреля организованная группа похитила более 200 миллионов рублей со счетов умерших россиян. Предполагаемым организатором схемы стал 44-летний житель Саратова. В группу входили восемь его сообщников из различных регионов. Они получали информацию о смерти людей с солидными сбережениями, перевыпускали сим-карты, получали доступ к онлайн-банкам и переводили деньги на свои счета до момента, когда наследники замечали исчезновение средств. В общей сложности были опустошены счета 150 умерших. По данному факту было возбуждено уголовное дело.