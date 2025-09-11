Девять человек погибли в результате сильных наводнений на острове Бали

«Наводнения на индонезийском курортном острове Бали на этой неделе унесли жизни по меньшей мере девяти человек», — пишет Reuters. Стихийное бедствие стало следствием продолжительных ливней, которые не прекращались с вечера 9 сентября. Потоки воды с большой скоростью устремились по улицам, снося автомобили, разрушая опоры связи и нанося серьезный ущерб инфраструктуре. В некоторых районах уровень воды поднялся до двух-трех метров, что вынудило местных жителей передвигаться по пояс в воде.