Последний пост убитого американского активиста Кирка был о зарезанной в США украинке

Напомним, соратник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA, получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты и умер в больнице. 31-летний Кирк был известен своими консервативными взглядами: он выступал против военной помощи Украине, критиковал украинское руководство и призывал восстановить дипломатические отношения с Россией. Преступник до сих пор не задержан.