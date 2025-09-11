Силовики задержали в Подмосковье банду автоподставщиков, устроивших шесть ДТП

Сотрудники полиции накрыли банду автоподставщиков, которая орудовала в подмосковных Мытищах. Злоумышленники инсценировали не менее шести ДТП и получили за них страховые выплаты в размере свыше двух миллионов рублей. Об этом в четверг, 11 сентября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— Предварительно установлено, что с начала 2024 года на территории Мытищ злоумышленники спланировали и устроили не менее шести ДТП. Таким образом им удалось незаконно получить свыше двух миллионов рублей. В двух случаях деньги выплачены не были по независящим от аферистов причинам, — рассказала в своем Telegram-канале Ирина Волк.
Схема мошенников заключалась в следующем: аферисты на легковом автомобиле догоняли грузовики, выезжавшие на круговое движение, попадали в их слепую зону, что приводило к авариям. Примечательно, что злоумышленники двигались на заранее поврежденной машине.
В отношении пяти участников банды автоподставщиков возбудили уголовные дела, объединив их в одно производство. Всех мошенников заключили в следственный изолятор.
Ранее сотрудники полиции в Москве пресекли такую же деятельность других злоумышленников. Банда автоподставщиков орудовала с 2021 года и за это время успела организовать свыше 500 преднамеренных аварий. За подставные ДТП они получили от страховых компаний более 100 миллионов рублей. Подозреваемых задержали, возбудили в их отношении дело и заключили под стражу.