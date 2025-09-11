Силовики задержали в Подмосковье банду автоподставщиков, устроивших шесть ДТП

— Предварительно установлено, что с начала 2024 года на территории Мытищ злоумышленники спланировали и устроили не менее шести ДТП. Таким образом им удалось незаконно получить свыше двух миллионов рублей. В двух случаях деньги выплачены не были по независящим от аферистов причинам, — рассказала в своем Telegram-канале Ирина Волк.