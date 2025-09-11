Ричмонд
Пассажирский катер сел на мель в Финском заливе в Петербурге

Туристов пришлось перевозить на берег на другом судне.

Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

В ночь на 11 сентября пассажирский катер внезапно потерял ход, после чего начал дрейфовать в акватории реки Екатерингофки и окончательно сел на мель в Финском заливе. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

— В результате происшествия туристов пришлось перевезти на берег на другом судне. Катер отбуксировали на место стоянки, — говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства и причины случившегося. Они оценят исполнение закона о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдение прав пассажиров.

Ранее стало известно о задержании водителя другого катера, чей пассажир после ночной прогулки утонул в канале Грибоедова. Мужчина стал фигурантом уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, о чем рассказывала «КП-Петербург».