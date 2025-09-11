Житель Иркутска обвиняется в потреблении электричества на 16 млн рублей

28-летний житель Иркутска обвиняется в потреблении электроэнергии на 16 миллионов рублей. Мужчина приобрел в собственность здание, в котором разместил майнинговое оборудование и добывал с помощью него криптовалюту. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СК России по региону.
— Мужчина платил за электричество по льготным тарифам, как обычный потребитель, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
В отношении фигуранта следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». При проведении обысков, у майнера изъяли оборудование, смартфоны и автомобиль.
