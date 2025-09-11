Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Иркутска обвиняется в потреблении электричества на 16 млн рублей

28-летний мужчина разместил в здании майнинговое оборудование.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

28-летний житель Иркутска обвиняется в потреблении электроэнергии на 16 миллионов рублей. Мужчина приобрел в собственность здание, в котором разместил майнинговое оборудование и добывал с помощью него криптовалюту. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СК России по региону.

— Мужчина платил за электричество по льготным тарифам, как обычный потребитель, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В отношении фигуранта следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». При проведении обысков, у майнера изъяли оборудование, смартфоны и автомобиль.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Читы завел мотор чужого грузовика и застрял в грязи. Бывший сотрудник предприятия угнал машину, чтобы доехать на ней на свидание.