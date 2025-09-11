В Слюдянском районе администратор гостиницы присвоила себе более миллиона рублей. 56-летняя женщина работала в отеле с 2019 до 2023 год. За это время она воспользовалась доверием руководителя и забирала выручку. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по региону.
— Администратор заселяла гостей, а их деньги забирала себе. При этом в базе данных бронирования номеров отмечала графу о проведении оплаты, — уточнили в пресс-службе полиции.
Таким способом она похитила более миллиона рублей. Суд признал женщину виновной по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере» и назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.
