В Слюдянском районе администратор гостиницы присвоила себе более миллиона рублей. 56-летняя женщина работала в отеле с 2019 до 2023 год. За это время она воспользовалась доверием руководителя и забирала выручку. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по региону.