Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Слюдянском районе администратор гостиницы присвоила себе более миллиона рублей

Женщина забирала себе деньги с бронирования номеров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Слюдянском районе администратор гостиницы присвоила себе более миллиона рублей. 56-летняя женщина работала в отеле с 2019 до 2023 год. За это время она воспользовалась доверием руководителя и забирала выручку. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по региону.

— Администратор заселяла гостей, а их деньги забирала себе. При этом в базе данных бронирования номеров отмечала графу о проведении оплаты, — уточнили в пресс-службе полиции.

Таким способом она похитила более миллиона рублей. Суд признал женщину виновной по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере» и назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что житель Иркутска обвиняется в потреблении электричества на 16 млн рублей.