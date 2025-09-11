Ричмонд
«Привезла с Кубы 40 лет назад». В Минске у пенсионерки украли чучело крокодила

В Минске пенсионерка пришла в милицию из-за кражи чучела кубинского крокодила.

Источник: Комсомольская правда

В Минске милиция искала украденное чучело крокодила. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Так, в милицию обратилась 91-летняя минчанка, заявившая, что у нее из квартиры пропало чучело крокодила. Пенсионерка рассказала, что более 40 лет назад она привезла в Беларусь с Кубы чучело крокодила. Украденный сувенир женщина оценила в 3000 белорусских рублей.

Вскоре правоохранители вышли на след похитителя «крокодила». Выяснилось, что в квартире оказался 43-летний минчанин. Мужчина пришел в гости к сыну пенсионерки, они вместе выпивали, а когда хозяин уснул, гость ушел, прихватив с собой крокодила.

Чучело вор затем продал случайному прохожему за 100 рублей, а деньги потратил.

— Имущество возвращено владелице, по данному факту проводится проверка, — прокомментировали в ГУВД.

