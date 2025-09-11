«Привезла с Кубы 40 лет назад». В Минске у пенсионерки украли чучело крокодила

Так, в милицию обратилась 91-летняя минчанка, заявившая, что у нее из квартиры пропало чучело крокодила. Пенсионерка рассказала, что более 40 лет назад она привезла в Беларусь с Кубы чучело крокодила. Украденный сувенир женщина оценила в 3000 белорусских рублей.