«Привезла с Кубы 40 лет назад». В Минске у пенсионерки украли чучело крокодила

В Минске милиция искала украденное чучело крокодила. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Так, в милицию обратилась 91-летняя минчанка, заявившая, что у нее из квартиры пропало чучело крокодила. Пенсионерка рассказала, что более 40 лет назад она привезла в Беларусь с Кубы чучело крокодила. Украденный сувенир женщина оценила в 3000 белорусских рублей.
Вскоре правоохранители вышли на след похитителя «крокодила». Выяснилось, что в квартире оказался 43-летний минчанин. Мужчина пришел в гости к сыну пенсионерки, они вместе выпивали, а когда хозяин уснул, гость ушел, прихватив с собой крокодила.
Чучело вор затем продал случайному прохожему за 100 рублей, а деньги потратил.
— Имущество возвращено владелице, по данному факту проводится проверка, — прокомментировали в ГУВД.
