Грузовик врезался в рабочих на трассе под Новосибирском

22-летний водитель грузовика врезался в группу рабочих на трассе Р-254 в Коченевском районе.
Сегодня в 13:30 на 1412 километре трассы 22-летний водитель грузовика «Шахман» наехал на группу дорожных рабочих, о чём сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
В это время рабочие ремонтировали мост через реку Камышенка. Три человека скончались на месте.
Специалисты проводят проверку всех обстоятельств аварии. По результатам расследования будет принято решение о возбуждении уголовного дела.