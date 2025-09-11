Ричмонд
В Екатеринбурге водитель сбил подростка на электросамокате

Подросток на электросамокате в Екатеринбурге попал под машину, проигнорировав красный свет.

Источник: Госавтоинспекция Екатеринбурга

В Екатеринбурге 10 сентября произошло ДТП с участием 15-летнего пользователя электросамоката. Инцидент случился около 22:10 на перекрестке улиц Московской и Николая Островского. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, подросток пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора, выехав прямо перед автомобилем Lada. Водитель, 20-летний местный житель, применил экстренное торможение, но избежать наезда не смог.

В результате ДТП несовершеннолетний с ушибами головы был доставлен в детскую больницу. Водитель, имеющий двухлетний стаж вождения и 15 предыдущих нарушений ПДД, прошел освидетельствование на употребление алкоголя — результат отрицательный.

— В отношении водителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ «За управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке», — уточнили в городской ГАИ.

Полиция проведет проверку в образовательном учреждении подростка на предмет обучения правилам дорожного движения. Материалы дела также направят в подразделение по делам несовершеннолетних.