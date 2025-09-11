В горах Таджикистана спасли туриста из Екатеринбурга

По информации группы, 8 сентября они получили сообщение о том, что иностранный турист поскользнулся и получил перелом ноги во время путешествия в районе сельсовета Вору. Спасатели преодолели сложные горные маршруты перевала Чимтарга и нашли пострадавшего благодаря координатам, предоставленным туристами, с которыми он путешествовал, пишет ТАСС.