Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В горах Таджикистана спасли туриста из Екатеринбурга

Туриста из Екатеринбурга со сломанной ногой спасли в горах Таджикистана.

Спасатели Таджикистана помогли туристу из Екатеринбурга, который получил травму в горах на северо-западе страны. Об этом рассказала специальная группа быстрого реагирования спасателей Согдийской области, работающая в долине Зеравшана.

По информации группы, 8 сентября они получили сообщение о том, что иностранный турист поскользнулся и получил перелом ноги во время путешествия в районе сельсовета Вору. Спасатели преодолели сложные горные маршруты перевала Чимтарга и нашли пострадавшего благодаря координатам, предоставленным туристами, с которыми он путешествовал, пишет ТАСС.

Прибыв на место, спасатели оказали пострадавшему первую помощь. 10 сентября туриста эвакуировали с использованием специализированной медицинской повозки по труднопроходимым горным дорогам в село Вору. Оттуда его доставили в Центральную больницу города Пенджикента для дальнейшего лечения и наблюдения врачей.