В Хабаровске при пожаре спасли 5 человек и 10 кошек

Огнеборцы МЧС быстро эвакуировали жильцов и животных из жилого дома.

В Хабаровске пожарные МЧС спасли пять человек и десять кошек при возгорании в жилом доме на улице Артёмовской. Пожар возник на балконе квартиры чуть позже 16 часов, загорелись домашние вещи на площади около 2 квадратных метров.

Хозяин квартиры был эвакуирован и с признаками отравления продуктами горения госпитализирован. Из-за сильного задымления жители верхних этажей не могли покинуть квартиры самостоятельно. Пожарные с помощью индивидуальных спасательных устройств вывели на свежий воздух ещё пять человек.

«Открытое горение было ликвидировано менее чем за полчаса с момента вызова», — сообщили в МЧС России. Причину возгорания установят дознаватели, — сообщает пресс-служба МЧС России.