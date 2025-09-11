Грузовик сбил насмерть троих дорожных рабочих в Новосибирской области

Погибшие выполняли дорожные работы на мосту через реку Камышенка. Как отметили в правоохранительном ведомстве, водитель грузовика 2003 года рождения.
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, сегодня в 13:30 на 1412-м км автодороги Р-254 в Коченевском районе водитель Shacman совершил наезд на троих дорожных рабочих.
