Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузовик сбил насмерть троих дорожных рабочих в Новосибирской области

Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, сегодня в 13:30 на 1412-м км автодороги Р-254 в Коченевском районе водитель Shacman совершил наезд на троих дорожных рабочих.

Погибшие выполняли дорожные работы на мосту через реку Камышенка. Как отметили в правоохранительном ведомстве, водитель грузовика 2003 года рождения.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.