В Канске суд вынес приговор матери, утопившей собственного ребенка в унитазе общежития

Трагический инцидент произошел 23 февраля 2025 года в туалете общежития, где студентка, находившаяся на 38-й неделе беременности, самостоятельно родила девочку. Согласно материалам дела, молодая мать оставила младенца в унитазе, где ребенок захлебнулся водой. После этого девушка поместила тело в пакет и выбросила в мусор.