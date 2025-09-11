В Канске суд вынес приговор матери, утопившей собственного ребенка в унитазе общежития

В СК по Красноярскому краю рассказали, что суд вынес приговор 18-летней студентке местного колледжа, признанной виновной в смерти своего новорожденного ребенка.
Трагический инцидент произошел 23 февраля 2025 года в туалете общежития, где студентка, находившаяся на 38-й неделе беременности, самостоятельно родила девочку. Согласно материалам дела, молодая мать оставила младенца в унитазе, где ребенок захлебнулся водой. После этого девушка поместила тело в пакет и выбросила в мусор.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок родился живым и погиб в результате утопления. Психолого-психиатрическая экспертиза не выявила у осужденной психических расстройств, подтвердив, что она осознавала характер своих действий.
Приговор вынесен по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Суд учел молодой возраст подсудимой и отсутствие судимости. Девушка приговорена к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Дело расследовалось следственным отделом по Канскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.