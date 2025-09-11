Отбывал наказание за угрозу убийством: уфимец во время уборки снега и избил лопатой расклейщика объявлений

В Уфе прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении 40-летнего мужчины, которому вменяют умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Инцидент произошел в январе прошлого года, когда обвиняемый отбывал наказание в виде обязательных работ по предыдущему приговору суда за угрозу убийством и проникновение в жилище. Во время очистки двора дома на улице Черниковской от снега между ним и прохожим, расклеивавшим рекламные листовки, произошел конфликт.
В ходе ссоры обвиняемый несколько раз ударил оппонента лопатой и черенком по различным частям тела.
Мужчина полностью признал свою вину. Материалы возбужденного против него уголовного дела направлено в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
