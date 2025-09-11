Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отбывал наказание за угрозу убийством: уфимец во время уборки снега и избил лопатой расклейщика объявлений

Уфимец в ходе уборки снега избил лопатой расклейщика объявлений.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении 40-летнего мужчины, которому вменяют умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел в январе прошлого года, когда обвиняемый отбывал наказание в виде обязательных работ по предыдущему приговору суда за угрозу убийством и проникновение в жилище. Во время очистки двора дома на улице Черниковской от снега между ним и прохожим, расклеивавшим рекламные листовки, произошел конфликт.

В ходе ссоры обвиняемый несколько раз ударил оппонента лопатой и черенком по различным частям тела.

Мужчина полностью признал свою вину. Материалы возбужденного против него уголовного дела направлено в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.