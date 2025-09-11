Отбывал наказание за угрозу убийством: уфимец во время уборки снега и избил лопатой расклейщика объявлений

Инцидент произошел в январе прошлого года, когда обвиняемый отбывал наказание в виде обязательных работ по предыдущему приговору суда за угрозу убийством и проникновение в жилище. Во время очистки двора дома на улице Черниковской от снега между ним и прохожим, расклеивавшим рекламные листовки, произошел конфликт.