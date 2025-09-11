Ричмонд
Новосибирский суд арестовал имущество организаций по делу Фролова

Заельцовский районный суд Новосибирска наложил арест на имущество ряда коммерческих организаций в рамках иска Генпрокуратуры России к бывшему руководителю Южно-Сибирского управления Росприроднадзора Андрею Фролову.

Иск подан на основе сведений о нарушении антикоррупционного законодательства, полученных при расследовании уголовного дела в отношении Фролова.

Прокуратура утверждает, что в период с 2002 по 2024 годы Фролов приобрёл имущество на сумму 347 млн рублей, что не соответствует его официальным доходам. Суд рассматривает требования Генпрокуратуры о конфискации этого имущества, а также активов, зарегистрированных на его семью и других лиц, получивших незаконные доходы.

На прошлой неделе суд наложил арест на имущество более 15 организаций. Судебное заседание по делу назначено на 25 сентября. Об этом сообщили в судах общей юрисдикции Новосибирской области.