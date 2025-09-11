В Новосибирской области мужчина поджег дом женщины с детьми

«Предварительно установлено, что ранее судимый 69-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к дому 35-летней женщины, с которой у него ранее возникла конфликтная ситуация. После чего совершил частичный поджог крыльца ее дома и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении. Позже полицейские задержали мужчину.