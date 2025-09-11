В Новосибирской области мужчина поджег дом женщины с детьми

НОВОСИБИРСК, 11 сен — РИА Новости. Полицейские в Купинском районе Новосибирской области задержали 69-летнего мужчину, который после ссоры с бывшей 35-летней сожительницей поджег дверь дома, где женщина находилась вместе с тремя детьми, сообщили правоохранительные органы.
По данным главка МВД, утром 10 сентября 2025 года в полицию поступило сообщение о возгорании частного дома в селе Завьялово Купинского района. На место направили следственно-оперативную группу.
«Предварительно установлено, что ранее судимый 69-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к дому 35-летней женщины, с которой у него ранее возникла конфликтная ситуация. После чего совершил частичный поджог крыльца ее дома и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении. Позже полицейские задержали мужчину.
В свою очередь СУСК РФ по Новосибирской области сообщает, что по факту произошедшего в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам «а», в«, “д”, “е” части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом).
По данным следствия, мужчина утром пришел к дому своей бывшей сожительницы, «на почве личных неприязненных отношений» облил входную дверь дома бензином и поджег, после чего скрылся. В это время в доме вместе с женщиной находились три ее дочери.
«Довести преступный умысел на убийство до конца ему не удалось, поскольку женщина с детьми проснулись от запаха угарного газа и потушили горящую дверь», — пояснили в следственном управлении. Фигурант задержан.