Афера на 30 миллионов с бюджетными деньгами раскрыта в Воронеже

По данным следствия, индивидуальный предприниматель получил грант в 30 млн рублей на строительство модульных средств размещения. Однако вместо реального проекта представил поддельные документы и фальсифицированные конструкции. Проведенная экспертиза показала — объекты не заводского производства, качество их не соответствует заявленным требованиям. По версии следствия бизнесмен завысил смету и ввел власти в заблуждение, фиктивно отчитавшись об освоении бюджетных средств. По информации издания «Воронежские области», речь идет о махинациях при строительстве модульных домов на базе отдыха «Набережная № 1». Средства бизнесмену были выделены в рамках реализации областной программы «Развитие культуры и туризма на 2024 год».