Сайт врио губернатора Свердловской области подвергся DDoS-атаке

Официальный сайт Дениса Паслера временно прекратил работу.

Источник: Комсомольская правда

Вечером, 10 сентября, официальный сайт врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера подвергся DDoS-атаке. Источник установить невозможно, так как подобные атаки совершаются через распределенные сети зараженных устройств и сохраняют анонимность.

— Принцип таких атак заключается в массовой отправке тысяч автоматических запросов, из-за чего сервер не справляется с нагрузкой и временно недоступен для обычных пользователей, — сообщает регионально отделение «Единой России» во ВКонтакте.

Как считают в отделении партии, эти действия можно расценить как воспрепятствование открытой политической конкуренции, так как атака совершена за сутки до начала голосования. Специалисты предпринял все необходимые меры для восстановления сайта. На данный момент он уже работает в привычном режиме.

