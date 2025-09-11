Пьяный пациент устроил дебош у входа в нижегородскую больницу № 12

Государственная инспекция труда в Нижегородской области проверяет информацию о нападении на медицинского работника, об этом сообщает пресс-служба инспекции.
В ходе мониторинга средств массовой информации 11 сентября инспекторами обнаружен новостной пост о том, что пьяный пациент устроил дебош у входа в приемное отделение больницы № 12 в Нижнем Новгороде. Мужчина буянил, бил автомобили, а после ударил медработника.
Главный госинспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес рассказал, что обстоятельства происшествия и наличие травм у медицинского работника выясняются.
Напомним, подросток, избивший врача в Кстовской ЦРБ, предстал перед судом.