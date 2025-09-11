Прокуратура хочет взыскать с экс-мэра Нижнего Новгорода еще 2 млрд рублей

Согласно информации, экс-мэр Нижнего Новгорода оказывал покровительство компании «Специализированный застройщик “Старт-Строй”», в которой его супруге Эладе Нагорной принадлежали 60% доли в уставном капитале. Так, организацию использовали для легализации денежных средств, которые были получены коррупционным путем, и преобразование незаконных средств в другие активы.