Прокуратура хочет взыскать с экс-мэра Нижнего Новгорода еще 2 млрд рублей

Прокуратура хочет взыскать с экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина и его экс-супруги еще свыше 2 млрд рублей. Об этом сообщила Семеновская городская прокуратура.
Согласно информации, экс-мэр Нижнего Новгорода оказывал покровительство компании «Специализированный застройщик “Старт-Строй”», в которой его супруге Эладе Нагорной принадлежали 60% доли в уставном капитале. Так, организацию использовали для легализации денежных средств, которые были получены коррупционным путем, и преобразование незаконных средств в другие активы.
При этом в период с 2016 по 2022 годы организация выплатила Нагорной 2 млрд 65 млн рублей дивидендов.
В связи с этим прокуратура подала иск к Олегу Сорокину и его бывшей супруги об обращении в доход государства денежных средств.
Напомним, ранее с Олега Сорокина уже взыскали более одного миллиарда рублей, которые были незаконно получены с помощью коррупционной схемы.