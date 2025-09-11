Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани вынесли приговор экс-руководителям Управления ЗАГС Татарстана

Сотрудники получили условные сроки и запрет на право занимать госдолжности.

Источник: Комсомольская правда

В Вахитовском суде Казани 11 сентября был оглашен приговор в отношении бывших руководителей Управления ЗАГС Кабмина Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Экс-начальник Управления ЗАГС Гульшат Нигматуллина получила четыре года лишения свободы условно, штраф в размере 500 тысяч рублей и запрет на занятие государственных должностей в течение 2,5 лет. Бывший заместитель Ренат Ахметзянов был признан виновным и приговорен к 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно, а также лишен права занимать государственные должности на два года.

Экс-главному бухгалтеру управления Ландыш Шарафутдиновой суд назначил 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно и аналогичный запрет на работу в государственных структурах.

Напомним, бывших руководителей Управления ЗАГС обвинили мошенничестве и в превышении должностных полномочий. По данным следствия, экс-начальник Гульшат Нигматуллина, экс-замглавы Ренат Ахметзянов и экс-главбух ведомства Ландыш Шарафутдинова присвоили премии, которые были выплачены сотрудникам за внедрение цифровых технологий в архивные процессы.