В Казани вынесли приговор экс-руководителям Управления ЗАГС Татарстана

В Вахитовском суде Казани 11 сентября был оглашен приговор в отношении бывших руководителей Управления ЗАГС Кабмина Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Экс-начальник Управления ЗАГС Гульшат Нигматуллина получила четыре года лишения свободы условно, штраф в размере 500 тысяч рублей и запрет на занятие государственных должностей в течение 2,5 лет. Бывший заместитель Ренат Ахметзянов был признан виновным и приговорен к 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно, а также лишен права занимать государственные должности на два года.
Экс-главному бухгалтеру управления Ландыш Шарафутдиновой суд назначил 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно и аналогичный запрет на работу в государственных структурах.
Напомним, бывших руководителей Управления ЗАГС обвинили мошенничестве и в превышении должностных полномочий. По данным следствия, экс-начальник Гульшат Нигматуллина, экс-замглавы Ренат Ахметзянов и экс-главбух ведомства Ландыш Шарафутдинова присвоили премии, которые были выплачены сотрудникам за внедрение цифровых технологий в архивные процессы.