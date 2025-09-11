В Казани вынесли приговор экс-руководителям Управления ЗАГС Татарстана

Экс-начальник Управления ЗАГС Гульшат Нигматуллина получила четыре года лишения свободы условно, штраф в размере 500 тысяч рублей и запрет на занятие государственных должностей в течение 2,5 лет. Бывший заместитель Ренат Ахметзянов был признан виновным и приговорен к 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно, а также лишен права занимать государственные должности на два года.