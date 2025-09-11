Ричмонд
На воронежской трассе водитель насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП

Смертельное ДТП произошло в Острогожском районе.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 11 сентября на 18-м километре автодороги «Острогожск — Лесное Уколово» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, закончившееся гибелью пешехода. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Предварительно установлено, что примерно в 2 часа ночи неустановленный водитель на неизвестном транспортном средстве сбил 42-летнего местного жителя. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудниками ГАИ проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Полиция разыскивает водителя, скрывшегося с места ДТП, и устанавливает причастное к наезду транспортное средство.