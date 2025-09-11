Ричмонд
В Черняховске осудили мужчину за нападение на полицейского

Черняховский городской суд Калининградской области рассмотрел уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура поддержала государственное обвинение, и подсудимый был признан виновным в применении насилия и оскорблении представителя власти.

Инцидент произошел вечером 13 июня 2025 года в квартире на улице Калининградской. Сотрудники МО МВД России «Черняховский» прибыли на вызов местной жительницы, которая сообщила о неадекватном поведении своего родственника.

При исполнении служебных обязанностей полицейские столкнулись с агрессивным поведением подсудимого. Мужчина пытался помешать работе правоохранителей: он оскорблял сотрудника полиции, угрожал применением насилия и нанес физический удар полицейскому.

Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, признал подсудимого виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ: части 1 статьи 318 (применение насилия и угроза применения насилия в отношении представителя власти) и статье 319 (публичное оскорбление представителя власти).

В качестве наказания суд назначил виновному 1 год и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.