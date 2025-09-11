Ричмонд
Военный аналитик указал на странность в найденных в Польше БПЛА

Военный эксперт Владислав Шурыгин обнаружил на фотографиях БПЛА, найденных в Польше, деталь, которая может свидетельствовать о том, что летательные аппараты принадлежат Украине. О своих выводах он сообщил в Telegram-канале, пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Шурыгин указал, что на снимках, предоставленных польской стороной, на носовых обтекателях дронов имеется армированная клейкая лента повышенной прочности. «Россия не использует дроны вторично. Прямо с производства они идут в бой без обратного маршрута. И при производстве их делают способом массовой сборки, где все предельно унифицировано. Никаких “усилений” и “креплений” скотчем там нет от слова совсем!» — цитирует специалиста «Лента.ру».

По мнению эксперта, скотч на корпусе беспилотников мог появиться после того, как их некачественно разобрали, сломав крепления обтекателя, а затем решили зафиксировать их армированной клейкой лентой.

Аналитик считает, что скотч является доказательством того, что БПЛА, обнаруженные в Польше, были направлены туда Украиной для провокации. По словам Шурыгина, ВСУ собрали упавшие российские беспилотники, вскрыли их, подготовили к новому полету и «отправили в налет на Польшу», не стремясь скрыть следы «переборки», в надежде, что после падения они полностью разрушатся.

Напомним, Польша 10 сентября заявила о нарушении своего воздушного пространства десятками беспилотных летательных аппаратов, обвинив в инциденте Россию. Польша обратилась в Совбез ООН с требованием провести срочное заседание по поводу происшествия. В Минобороны РФ выразили готовность провести консультации с военным командованием Польши по поводу якобы российских БПЛА, которые нарушили границы.

