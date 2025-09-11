На видео попало задержание иркутского майнера, укравшего электричество на 16 млн

В Иркутске задержан 28-летний местный житель, который незаконно добывал криптовалюту, используя электроэнергию по льготному тарифу для бытовых нужд. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР региона, с марта 2022 по сентябрь 2025 года он разместил в своем здании майнинговое оборудование, которое потребляло электричество в обход счетчиков. Момент задержания подозреваемого попал на видео.
— При обыске у него изъяли все майнинговое оборудование, мобильные телефоны и легковой автомобиль. По данным следствия, его действия причинили ущерб на сумму 16 миллионов рублей — именно столько он не доплатил за электроэнергию, пользуясь льготным тарифом, не предназначенным для промышленного потребления, — отметили в пресс-службе ведомства.
Дело заведено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Преступная деятельность была выявлена совместно с сотрудниками УФСБ по Иркутской области. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, расследование продолжается.
