На видео попало задержание иркутского майнера, укравшего электричество на 16 млн

— При обыске у него изъяли все майнинговое оборудование, мобильные телефоны и легковой автомобиль. По данным следствия, его действия причинили ущерб на сумму 16 миллионов рублей — именно столько он не доплатил за электроэнергию, пользуясь льготным тарифом, не предназначенным для промышленного потребления, — отметили в пресс-службе ведомства.