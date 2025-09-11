Бывшего вице-губернатора Самарской области приговорили к 6 годам за мошенничество

Экс-вице-губернатор Самарской области Геннадий Гендин признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к шести годам лишения свободы. Такое решение вынес Таганский районный суд Москвы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Шестилетний тюремный срок стал для него итоговым наказанием, сформированным путем частичного сложения с предыдущим приговором Тверского районного суда Москвы. Отбывать его бывший чиновник будет в исправительной колонии общего режима. Гендина взяли под стражу прямо в зале суда.