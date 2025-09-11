Бывшего вице-губернатора Самарской области приговорили к 6 годам за мошенничество

Шестилетний тюремный срок стал для него итоговым наказанием, сформированным путем частичного сложения с предыдущим приговором Тверского районного суда Москвы. Отбывать его бывший чиновник будет в исправительной колонии общего режима. Гендина взяли под стражу прямо в зале суда.