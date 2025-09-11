Трое бывших полицейских в Иркутской области осуждены за взятки

«Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. “а” ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой)», — пишут в СК.
В период с 2019 по 2022 год они обеспечивали внеочередную регистрацию транспортных средств и игнорировали нарушения при проведении учётных действий, действуя по указанию руководителя организованной группы. Общая сумма полученных средств превысила 500 тысяч рублей.
Преступная деятельность была пресечена в результате совместных действий сотрудников Следственного комитета и Главного управления собственной безопасности МВД России. Расследование показало, что взятки поступали от представителей услуг, связанных с оформлением транспортных средств.
Суд назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы на сроки от 7,5 до 8,5 лет с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима. Дополнительно виновные лишены права занимать определённые должности и обязаны выплатить штраф.