В Волгограде 28-летний иностранец осужден за сбыт наркотиков

«Приговором Тракторозаводского районного суда города Волгограда Сантьяго осужден по восьми преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 30, п. “а” ч. 4 ст. 228.1, а также по ч. 3 ст. 30, пунктов “а”,»г’ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, к лишению свободы сроком 10 лет — с отбыванием в исправительной колонии строгого режима«, — сообщили корреспонденту “Волгоградской правды.ру” в объединенной пресс-службе судов региона.