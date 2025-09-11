Ричмонд
В Волгограде 28-летний иностранец осужден за сбыт наркотиков

Мужчина отправится в колонию строгого режима на 10 лет.

Источник: РИА "Новости"

Приговор 28-летнему иностранному наркосбытчику вынес Тракторозаводский районный суд Волгограда. Мужчине назначено 10 лет колонии строгого режима. Такое наказание Сантьяго получил за 8 покушений на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере в составе организованной группы с использованием сети «Интернет».

«Приговором Тракторозаводского районного суда города Волгограда Сантьяго осужден по восьми преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 30, п. “а” ч. 4 ст. 228.1, а также по ч. 3 ст. 30, пунктов “а”,»г’ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, к лишению свободы сроком 10 лет — с отбыванием в исправительной колонии строгого режима«, — сообщили корреспонденту “Волгоградской правды.ру” в объединенной пресс-службе судов региона.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.