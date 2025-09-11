Ричмонд
В Челябинске машина лихача после ДТП врезалась в электросамокаты

На Северо-западе иномарка вылетела на тротуар после столкновения, пострадал молодой человек.

Источник: «Интерсвязь»

В Челябинске иномарка вылетела на тротуар после ДТП. Авария произошла на пересечении Комсомольского проспекта и улицы 40 лет Победы.

37-летний водитель разогнался на Geely Coolray. Он резко перестроился, желая обогнать притормозившие на светофоре машины. А через мгновение уже протаранил разворачивавшийся на перекрестке Hyundai Solaris, за рулем которого был 24-летний мужчина.

После удара лихач продолжил мчаться вперед. Его машина вылетела за пределы дороги, снесла металлическое ограждение и припаркованные за ним электросамокаты. Врезавшись в газон, она зачерпнула оттуда и подбросила в воздух изрядную порцию земли. Самокаты полетели дальше на тротуар.

Как рассказали в ГАИ Челябинска, в аварии получил травмы 20-летний пассажир Hyundai.