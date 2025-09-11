В Калининграде на ул. 9 Апреля сбили перебегавшего дорогу ребёнка

В Калининграде на ул. 9 Апреля в четверг, 11 сентября, произошло ДТП с участием 7-летнего пешехода, перебегавшего дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.