Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде на ул. 9 Апреля сбили перебегавшего дорогу ребёнка

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Источник: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

В Калининграде на ул. 9 Апреля в четверг, 11 сентября, произошло ДТП с участием 7-летнего пешехода, перебегавшего дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло около 9:31. «В районе д. 50А двигался автомобиль под управлением водителя, который совершил наезд на 7-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», — уточнила пресс-служба. Ребёнок получил телесные повреждения.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Видео: региональная Госавтоинспекция.