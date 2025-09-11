Участнику перестрелки в Новороссийске дали 20 лет колонии

Краснодарский краевой суд огласил приговор участнику перестрелки в Новороссийске. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.
Напомним, присяжные заседатели признали мужчину виновным. Трагедия произошла в селе Васильевка в августе 2023 года. Тогда подсудимый вместе со знакомыми остановился на парковке перед магазином «Универсам». С собой он взял самодельный пистолет. Оружие, переделанное из сигнального в боевое, он приобрел и хранил незаконно.
Во время конфликта на парковке с другой группой мужчин подсудимый выстрелил из пистолета в не менее 10 раз. Двое пострадавших позже скончались в больнице. Еще двоих удалось спасти.
Суд на основании обвинительного вердикта присяжных постановил приговор. Подсудимому назначили 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1,5 года. Отбывать наказание он должен в колонии строгого режима.
«Приговор в законную силу не вступил», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.