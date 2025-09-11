Участнику перестрелки в Новороссийске дали 20 лет колонии

Напомним, присяжные заседатели признали мужчину виновным. Трагедия произошла в селе Васильевка в августе 2023 года. Тогда подсудимый вместе со знакомыми остановился на парковке перед магазином «Универсам». С собой он взял самодельный пистолет. Оружие, переделанное из сигнального в боевое, он приобрел и хранил незаконно.