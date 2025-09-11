В Минусинске задержан мужчина, угрожавший соседям ножом в жилом доме

Сотрудники Росгвардии задержали 36-летнего местного жителя, устроившего вооруженный конфликт в подъезде многоквартирного дома на улице Абаканская. Инцидент произошел накануне вечером.
По информации пресс-службы ведомства, нетрезвый мужчина угрожал ножом пожилой соседке. Один из жильцов дома, ставший свидетелем происходящего, попытался прекратить противоправные действия, но агрессор набросился на него с оружием. Потерпевший успел избежать травм, укрывшись в собственной квартире.
Прибывшие на вызов росгвардейцы обнаружили мужчину с холодным оружием в руках. После требования сотрудников правоохранительных органов злоумышленник сложил оружие и был задержан без сопротивления.
Задержанный передан сотрудникам полиции для проведения дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по факту угрозы применения насилия. Пострадавшие от действий мужчины соседи не получили серьезных физических повреждений.
Инцидент продолжает расследоваться правоохранительными органами. Жильцы дома обеспечены необходимой психологической помощью.