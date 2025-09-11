Житель Молдовы на мотоблоке сорвался в пропасть: Его тело нашли лишь спустя четыре дня

Трагический инцидент произошёл в селе Маркауцы Дубоссарского района.
Как сообщают источники pulsmedia.md, 53-летний мужчина выехал из дома на мотоблоке утром 6 сентября. Предположительно, транспортное средство сорвалось в пропасть. Тело погибшего обнаружили в овраге лишь спустя четыре дня — 10 сентября.
Полиция проводит расследование случившегося.
