Мошенники похитили ₽50 млн со счетов только что умерших россиян

«Приговором суда подсудимым назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от шести до 14 лет и штрафов от 250 тыс. до 400 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Среди участников ОПС — сотрудники федеральных сотовых компаний и финансово-кредитных учреждений. Злоумышленники, благодаря доступу к базам данных операторов связи, банков и госорганов, оперативно узнавали дату смерти абонентов и перевыпускали их сим-карты. Эта схема позволяла мошенникам получать доступ к мобильным приложениям умерших и выводить деньги.
Члены ОПС действовали на территории Москвы, Московской и Саратовской областей, Краснодарского края, Крыма и Севастополя.
Дело возбудили по нескольким статьям Уголовного кодекса — п. «а, б» ч. 4 ст. 158 (кража, совершенная группой, в особо крупном размере); ч. 3 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации); ч. 3 ст. 183 (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну) и ч. 1, ч. 2 ст. 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней).
Представители спецслужб напомнили, что сотрудники правоохранительных органов никогда не будут звонить россиянам через мессенджеры, просить предоставить данные из документов и дистанционно привлекать к участию в оперативных мероприятиях.
Ранее в управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями рассказали, что злоумышленники стали рассылать россиянам в Telegram сообщения о смерти знакомых, содержащие вредоносные файлы, которые при скачивании запускают установку вредоносного программного обеспечения.
Правоохранители рекомендуют россиянам быть осторожными и проверять любую поступающую информацию.