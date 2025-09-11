Мошенники похитили ₽50 млн со счетов только что умерших россиян

Дело возбудили по нескольким статьям Уголовного кодекса — п. «а, б» ч. 4 ст. 158 (кража, совершенная группой, в особо крупном размере); ч. 3 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации); ч. 3 ст. 183 (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну) и ч. 1, ч. 2 ст. 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней).