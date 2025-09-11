Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники похитили ₽50 млн со счетов только что умерших россиян

Бутырский районный суд Москвы вынес приговор участникам организованного преступного сообщества (ОПС), похитившим более 50 млн руб. со счетов умерших абонентов, сообщает центр общественных связей ФСБ России.

Источник: РБК

«Приговором суда подсудимым назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от шести до 14 лет и штрафов от 250 тыс. до 400 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Среди участников ОПС — сотрудники федеральных сотовых компаний и финансово-кредитных учреждений. Злоумышленники, благодаря доступу к базам данных операторов связи, банков и госорганов, оперативно узнавали дату смерти абонентов и перевыпускали их сим-карты. Эта схема позволяла мошенникам получать доступ к мобильным приложениям умерших и выводить деньги.

Члены ОПС действовали на территории Москвы, Московской и Саратовской областей, Краснодарского края, Крыма и Севастополя.

Дело возбудили по нескольким статьям Уголовного кодекса — п. «а, б» ч. 4 ст. 158 (кража, совершенная группой, в особо крупном размере); ч. 3 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации); ч. 3 ст. 183 (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну) и ч. 1, ч. 2 ст. 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней).

Представители спецслужб напомнили, что сотрудники правоохранительных органов никогда не будут звонить россиянам через мессенджеры, просить предоставить данные из документов и дистанционно привлекать к участию в оперативных мероприятиях.

Ранее в управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями рассказали, что злоумышленники стали рассылать россиянам в Telegram сообщения о смерти знакомых, содержащие вредоносные файлы, которые при скачивании запускают установку вредоносного программного обеспечения.

Правоохранители рекомендуют россиянам быть осторожными и проверять любую поступающую информацию.