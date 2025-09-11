Ричмонд
Спортивная школа № 35 Омска выплатит 105 тысяч рублей за падение на льду

15-летний юноша получил серьезные травмы из-за образовавшейся во льду ямы.

Источник: Комсомольская правда

В Омске юноша получит 105 тысяч компенсации за падение во время катания на открытом катке Ледового дворца спорта имени В. Фетисова. Ответственной за инцидент была признана спортивная школа дополнительного резерва № 35. Подробности сообщили в прокуратуре Омской области.

Травма произошла в декабре 2024 года, когда юноша упал на катке, наехав на яму во льду. В результате он получил закрытый перелом правой плечевой кости, потребовавший хирургического вмешательства и длительного лечения в стационаре — более двух недель.

Мать пострадавшего обратилась в суд с требованием взыскать с бюджетного учреждения компенсацию в размере 800 тысяч рублей. Однако представители школы возражали против удовлетворения иска. Суд первой инстанции принял решение взыскать с учреждения 105 тысяч рублей. Истица, не согласившись с назначенной суммой, подала апелляционную жалобу.

В ходе рассмотрения дела в апелляционной инстанции прокурор поддержал решение суда первой инстанции. Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда согласилась с этим выводом и оставила решение без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

