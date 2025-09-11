Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДТП с участием полицейского авто произошло в Алматы

Алматы. 11 сентября. КазТАГ — При выполнении служебного маршрута полицейский автомобиль оказался в кювете после того, как другой водитель создал помеху движению, передает корреспондент агентства.

Источник: pixabay.com

«На минувшей неделе в Алматы произошёл дорожный инцидент с участием служебного автомобиля полиции. При следовании по маршруту на служебном транспорте участковому инспектору полиции была неожиданно создана помеха другим транспортным средством, в результате чего служебный автомобиль был вынужден съехать в кювет во избежание столкновения», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Пострадавших нет.

По данным полиции, сейчас устанавливается личность водителя, создавшего аварийную ситуацию. Другие обстоятельства происшествия выясняются.