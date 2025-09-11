ДТП с участием полицейского авто произошло в Алматы

«На минувшей неделе в Алматы произошёл дорожный инцидент с участием служебного автомобиля полиции. При следовании по маршруту на служебном транспорте участковому инспектору полиции была неожиданно создана помеха другим транспортным средством, в результате чего служебный автомобиль был вынужден съехать в кювет во избежание столкновения», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.