В Волгограде альфонс сядет на 17 лет за убийство женщины

Спустя год, в феврале 2025 года, судебная коллегия Верховного суда определила отменить ранее вынесенный Волжским городским судом приговор от 8 февраля 2024 года, а дело возвратить прокурору. Оно было переквалифицировано по другой статье: п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Оглашение приговора состоялось в четверг, 11 сентября 2025 года.