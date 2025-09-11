Ричмонд
В Волгограде альфонс сядет на 17 лет за убийство женщины

Областной суд ужесточил наказание 26-летнему мужчине, который в 2024 году был осужден и отправлен в колонию строгого режима на 11 лет. Об этом «Волгоградской правде.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Источник: прокуратура Волгоградской области

Напомним, приговор гражданину Азербайджана Ахундову Алакбару Ильгаму оглы, жителю города Волжского, ранее уже оглашался. 8 февраля 2024 года мужчину приговорили к наказанию в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он был признан виновным в жестком убийстве 50-летней любовницы, которую после расправы ограбил.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что фигурант уголовного дела периодически за деньги общался с женщинами старшего возраста. Преступление, за которое подсудимый отправился за решетку, он совершил 27 марта 2023 года во время застолья у очередной подруги.

Спустя год, в феврале 2025 года, судебная коллегия Верховного суда определила отменить ранее вынесенный Волжским городским судом приговор от 8 февраля 2024 года, а дело возвратить прокурору. Оно было переквалифицировано по другой статье: п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Оглашение приговора состоялось в четверг, 11 сентября 2025 года.

«Волгоградский областной суд огласил приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего ранее судимого гражданина Республики Азербайджан, — прокомментировали корреспонденту “Волгоградской правды.ру” в областной прокуратуре. — Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. “д” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью), п. “в” ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). За содеянное суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима».

Добавим, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.