Число погибших в ходе беспорядков в Непале выросло до 34

В Катманду и других городах Непала в начале недели прошли беспорядки после протестов против коррупции и запрета социальных сетей. Они привели к отставке премьер-министра страны Шармы Оли. Основными участниками акций протеста стали студенты и активисты молодежного движения Gen-Z. Протестующие подожгли здания государственных учреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры, и совершили нападения на дома политиков и чиновников. В стране был введен комендантский час.