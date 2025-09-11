Ричмонд
Число погибших в ходе беспорядков в Непале выросло до 34

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 34 человека погибли и более 1,3 тыс. пострадали в результате прошедших в Непале в понедельник и вторник массовых беспорядков. Об этом сообщил портал Khabarhub со ссылкой на министерство здравоохранения и народонаселения страны.

Источник: AP 2024

По его данным, в медицинских учреждениях Непала проходят лечение 1 338 человек, при этом 949 пострадавших уже выписаны из больниц.

Ранее в Минздраве сообщили, что более 1 тыс. человек, которые получили травмы в ходе беспорядков, размещены в 28 больницах по всей стране. Наибольшее число пациентов приняли больница гражданской службы Катманду и Национальный травматологический центр.

В Катманду и других городах Непала в начале недели прошли беспорядки после протестов против коррупции и запрета социальных сетей. Они привели к отставке премьер-министра страны Шармы Оли. Основными участниками акций протеста стали студенты и активисты молодежного движения Gen-Z. Протестующие подожгли здания государственных учреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры, и совершили нападения на дома политиков и чиновников. В стране был введен комендантский час.

9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей. 10 сентября представители движения Gen-Z провели встречу с начальником штаба Армии Непала Ашоком Раджем Сигделом для того, чтобы обсудить формирование временного правительства. На пост главы временного кабмина была поддержана кандидатура бывшего председателя Верховного суда Непала Сушилы Карки, которая заявила о готовности вступить на этот пост.

