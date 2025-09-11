Калининградец развел костер в центре города, чтобы обжечь провода

В центре Калининграда, на улице Клинической, заметили мужчину, который развел костер — дым было видно издалека. 41-летнего нарушителя задержали росгвардейцы.
Как рассказали в пресс-службе областного управления Росгвардии, инцидент случился 10 сентября около 17.20. На открытом огне горожанин обжигал куски электрических проводов.
Оказалось, что костровой — житель дома, расположенного неподалеку, а провода он нашел на помойке и готовил их для сдачи в пункт приема металла.
Костер потушили, нарушителя доставили в отдел полиции.