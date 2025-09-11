Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградец развел костер в центре города, чтобы обжечь провода

Мужчину задержали на улице Клинической.

Источник: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В центре Калининграда, на улице Клинической, заметили мужчину, который развел костер — дым было видно издалека. 41-летнего нарушителя задержали росгвардейцы.

Как рассказали в пресс-службе областного управления Росгвардии, инцидент случился 10 сентября около 17.20. На открытом огне горожанин обжигал куски электрических проводов.

Оказалось, что костровой — житель дома, расположенного неподалеку, а провода он нашел на помойке и готовил их для сдачи в пункт приема металла.

Костер потушили, нарушителя доставили в отдел полиции.