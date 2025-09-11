Ричмонд
На Пхукете умер россиянин

БАНГКОК, 11 сен — РИА Новости. Россиянин в возрасте 57 лет скончался на таиландском туристическом острове Пхукет, по предварительной информации властей острова, смерть произошла по естественным причинам, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в городе Пхукет.

Источник: © РИА Новости

Днем в четверг новостной портал «Новости Пхукета» сообщил о том, что россиянин в возрасте 57 лет по имени Сергей (фамилия не указана), два года проживший в арендованном отдельном доме в районе Ченг-Тхале на Пхукете был найден утром в среду мертвым в своем доме. Ведущие расследование полицейские сообщили порталу, что, скорее всего, россиянин, который жил один, скончался за пять дней до обнаружения тела.

«Уведомление о смерти гражданина России в генконсульство поступило, смерть, по предварительной информации, наступила по естественным причинам. Оформлением необходимых документов занимаются близкие скончавшегося», — сообщили агентству в российском дипучреждении.

По сведениям, полученным полицией от владелицы дома, у которой его арендовал российский гражданин, в последний раз она видела жильца 5 сентября, сообщало издание.