На Пхукете умер россиянин

Днем в четверг новостной портал «Новости Пхукета» сообщил о том, что россиянин в возрасте 57 лет по имени Сергей (фамилия не указана), два года проживший в арендованном отдельном доме в районе Ченг-Тхале на Пхукете был найден утром в среду мертвым в своем доме. Ведущие расследование полицейские сообщили порталу, что, скорее всего, россиянин, который жил один, скончался за пять дней до обнаружения тела.