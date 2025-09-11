В Пермском крае на производстве погиб подросток

По данным краевой прокуратуры, студент в рамках трудовой практики выполнял работы по уборке производственного цеха у ИП. Погибшего мальчика в помещении секции стационарного работающего бетоносмешивающего станка нашли одногруппники. Надзорное ведомство приступило к проверке причин и условий, способствовавших гибели учащегося, а также правил по охране труда.