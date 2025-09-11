В Пермском крае на производстве погиб подросток

ПЕРМЬ, 11 сен — РИА Новости. Несовершеннолетний студент колледжа погиб на производстве в пермском Карагайском районе, подросток пришел на предприятие для прохождения трудовой практики, возбуждено дело, сообщает СУ СКР по региону.
По данным ведомства, студент колледжа проходил практику на производственной базе в Карагайском округе. Вечером в среду он попал в шнек (вращающийся винтовой стержень) бетоносмесителя. Подросток скончался на месте.
«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК РФ), которое повлекло по неосторожности смерть подростка», — говорится в сообщении. Согласно законодательству, виновному может грозить до четырех лет лишения свободы.
По данным краевой прокуратуры, студент в рамках трудовой практики выполнял работы по уборке производственного цеха у ИП. Погибшего мальчика в помещении секции стационарного работающего бетоносмешивающего станка нашли одногруппники. Надзорное ведомство приступило к проверке причин и условий, способствовавших гибели учащегося, а также правил по охране труда.
Уточняется, что следователи также оценят действия людей, которые были обязаны следить за соблюдением требований охраны труда.
В соцсетях указывается, что мальчику было 17 лет, он учился в агротехникуме.