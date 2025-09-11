Иосиф Пригожин и Валерия потеряли $12 тысяч из-за таксиста-мошенника в Стамбуле

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия потеряли около миллиона рублей, став жертвами таксиста-мошенника в Стамбуле. Как сообщает телеграм-канал Mash, благодаря оперативному вмешательству местной полиции деньги удалось вернуть.
По информации канала, водитель такси в Стамбуле попросил оплатить поездку картой заранее. Отвлекая супругов, он несколько раз проводил оплату через разные терминалы, но каждый раз заявлял о технических неполадках. В итоге Пригожин смог рассчитаться только после нескольких попыток.
Только после этого россияне выяснили, что вместо положенных 30 долларов с их карты списали около 12 тысяч. До того, как таксист скрылся, продюсер успел сфотографировать его автомобиль.
Обращение артистов в местную полицию, где, как сообщается, оказались поклонники певицы, принесло результат. Злоумышленника оперативно нашли и доставили в участок. Там он принес извинения и вернул всю похищенную сумму наличными в местной валюте.