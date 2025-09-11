Иосиф Пригожин и Валерия потеряли $12 тысяч из-за таксиста-мошенника в Стамбуле

По информации канала, водитель такси в Стамбуле попросил оплатить поездку картой заранее. Отвлекая супругов, он несколько раз проводил оплату через разные терминалы, но каждый раз заявлял о технических неполадках. В итоге Пригожин смог рассчитаться только после нескольких попыток.