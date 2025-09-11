Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярец получил условный срок за ограбление магазина игрушечным пистолетом

Свердловский районный суд вынес приговор 54-летнему жителю Красноярска, признанному виновным в разбойном нападении на магазин с использованием игрушечного пистолета.

Свердловский районный суд вынес приговор 54-летнему жителю Красноярска, признанному виновным в разбойном нападении на магазин с использованием игрушечного пистолета. Мужчина приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Как установило следствие, преступление было совершено в апреле 2025 года на улице Судостроительная. Подсудимый, находясь в маске, вошел в магазин неподалеку от своего дома и, угрожая продавщице пластиковым пистолетом, потребовал деньги. Потерпевшая, не зная о ненастоящем оружии, передала ему почти 11 тысяч рублей.

Правоохранительные органы задержали злоумышленника по горячим следам. В ходе investigation выяснилось, что маска и игрушечный пистолет были взяты из вещей его внуков. Мужчина частично возместил ущерб магазину during следственных действий.

Суд квалифицировал действия подсудимого по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия). При вынесении приговора учтены явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления и частичное возмещение ущерба.