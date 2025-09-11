Красноярец получил условный срок за ограбление магазина игрушечным пистолетом

Как установило следствие, преступление было совершено в апреле 2025 года на улице Судостроительная. Подсудимый, находясь в маске, вошел в магазин неподалеку от своего дома и, угрожая продавщице пластиковым пистолетом, потребовал деньги. Потерпевшая, не зная о ненастоящем оружии, передала ему почти 11 тысяч рублей.