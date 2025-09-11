На Урале прекратили дело серийного убийцы

«В сентябре 2025 года законный представитель и защитник Паукова подали в Богдановичский городской суд ходатайство о прекращении уголовного дела об убийстве пенсионерки. Основанием стала статья 78 Уголовного кодекса Российской Федерации (освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности). С момента преступления прошло 27 лет, поэтому суд удовлетворил ходатайство и прекратил уголовное преследование», — говорится в сообщении.