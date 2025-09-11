На Урале прекратили дело серийного убийцы

«В сентябре 2025 года законный представитель и защитник Паукова подали в Богдановичский городской суд ходатайство о прекращении уголовного дела об убийстве пенсионерки. Основанием стала статья 78 Уголовного кодекса Российской Федерации (освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности). С момента преступления прошло 27 лет, поэтому суд удовлетворил ходатайство и прекратил уголовное преследование», — говорится в сообщении.
В 1998 году на территории Богдановичского района Свердловской области мужчина совершил нападение на пожилую женщину — злоумышленник проник в дом и нанес ей множественные ножевые ранения, похитил ее имущество и скрылся.
Всего в период с 1997 по 1998 год Пауков совершил 13 убийств. Преступления совершались на территориях Орловской, Свердловской, Владимирской, Тамбовской и Рязанской областей и Красноярского края. Жертвами становились пожилые женщины или мужчины в состоянии опьянения.
В 2001 году Паукова признали невменяемым, поскольку на момент совершения общественно опасных деяний он страдал психическим расстройством. На основании решения Рязанского областного суда его направили на принудительное стационарное лечение в психиатрической больнице.