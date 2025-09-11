Против пленного командира ВСУ возбудили дело о теракте в Судже

«Следствием установлено, что с января по март 2025 года Чибисов на бронеавтомобиле “Хаммер”, вооруженный автоматом АК-74, совместно с сослуживцами неоднократно незаконно пересекал государственную границу Российской Федерации в Суджанском районе Курской области», — говорится в сообщении.