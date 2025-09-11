Против пленного командира ВСУ возбудили дело о теракте в Судже

Чибисов был командиром взвода 17-й отдельной танковой бригады ВСУ и участвовал в вооруженном блокировании города Суджи Курской области.
«Следствием установлено, что с января по март 2025 года Чибисов на бронеавтомобиле “Хаммер”, вооруженный автоматом АК-74, совместно с сослуживцами неоднократно незаконно пересекал государственную границу Российской Федерации в Суджанском районе Курской области», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в городе Суджа Чибисов целенаправленно применял оружие по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям, препятствуя эвакуации последних, с целью дестабилизации деятельности органов власти. Его преступные действия причинили местным жителям значительный имущественный ущерб.
В пресс-службе добавили, что в ходе боевых действий Чибисова задержали военнослужащие ВС России и передали следственным органам.
«Проводится комплекс мероприятий по установлению мирных жителей, пострадавших от действий Чибисова, и фиксации повреждений объектов гражданской инфраструктуры для оценки причиненного ущерба», — написали в ведомстве.
Украинская армия вторглась в Курскую область 6 августа 2024 года. В том числе ВСУ заняли Суджу. 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона.