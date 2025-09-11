В Москве задержали курьера, пытавшегося передать йогурт с гашишем

Как говорится в сообщении, во время патрулирования росгвардейцы получили сигнал тревоги из больницы. Охранник учреждения рассказал, что к больнице подошел мужчина, представившийся курьером, и попытался передать посылку для одного из пациентов. При этом поведение курьера вызвало у охранника подозрения, поэтому он решил проверить содержимое посылки.
«В стакане йогурта был обнаружен полимерный пакетик с неизвестным веществом. Прибывшие на место росгвардейцы задержали курьера и вызвали следственно-оперативную группу. Экспертиза показала, что в свёртке находился гашиш массой более 12 граммов», — говорится в сообщении.
Как рассказал сам задержанный на видео, которое также опубликовано ведомством в Telegram-канале, он сначала забрал «посылку» у некой девушки.
«Приехал сюда. Охрана решила проверить, выявили наркотическое вещество», — сказал мужчина.