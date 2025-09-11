Ричмонд
Мать ребенка-инвалида годами не может получить жилье в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. В городе Саки в Крыму мать ребенка с инвалидностью 12 лет не может получить жилье. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав крымчанки, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что женщина с 2013 года состоит на учете как нуждающаяся в обеспечении жилыми помещениями, однако квартиру до сих пор не получила.

«Женщина с дочерью вынуждены проживать в квартире ее родителей. Отец заявительницы, являющийся инвалидом 1 группы, в 1988 году также включен в специализированную очередь, однако мер к реализации его прав не принимается. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли», — говорится в сообщении СК.

По данному факту организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования.

Ранее Бастрыкин потребовал решить жилищный вопрос семьи из Евпатории, в которой воспитывается ребенок с инвалидностью. Отмечается, что крымчане не могут получить положенную им квартиру 29 лет.