«Моей ошибкой было, что я доверяла подчиненным»: экс-глава ЗАГСа выслушала свой приговор

«Уважаемый суд, сложно передать словами боль и отчаяние, которые я испытываю сейчас. Вся моя жизнь, вся моя трудовая деятельность, которую я начала в 19 лет, была направлена на служение миру. Я прошла большой трудовой путь, имею высшее профессиональное образование. Когда я пришла в Управление ЗАГСа РТ, то попала в команду профессионалов. Я им полностью доверяла — в этом моя ошибка. Были допущены ошибки, связанные с финансовыми махинациями. Я признаю, что как руководитель я в ответе за принятые решения и в ответе за подчиненных, так как они работали под моим началом. Я признаю вину полностью и очень сожалею о том, что полностью доверилась своим подчиненным», — заявила Гульшат Нигматуллина ранее, в своей речи на последнем слове.